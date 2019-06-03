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Визит к королеве: эксперт по языку тела рассказала об отношениях Мелании и Дональда Трампа

Президент США с первой леди прибыл в Великобританию, где встретился с королевой Елизаветой II. Специалист Джуди Джеймс «прочла» язык жестов пары и вынесла свой вердикт.

Визит к королеве: эксперт по языку тела рассказала об отношениях Мелании и Дональда Трампа
Мелания и Дональд Трамп встретились с Елизаветой II. Фото: Global Look Press

Дональд и Мелания Трамп прибыли с официальным визитом в Великобританию. Президентский борт приземлился в лондонском аэропорту, после чего на трапе появился лидер США вместе с первой леди.

По мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, у обоих высоких гостей было «похоронное выражение лица», как будто они вместо курорта попали совсем не туда, куда ожидали.

Трамп выглядел напряженно, а Мелания старалась не поднимать голову.

Вопреки обычному своему поведению на публике, направляясь от самолета к вертолету, который должен был отвезти их к Букингемскому дворцу, супруги что-то бормотали друг другу. После того, как президент США поприветствовал военных, он схватил руку своей жены и держал ее, пока они шли по взлетной полосе.

Мелания позволила супругу взять себя за руку, но после все же отняла ее под предлогом того, чтобы поправить волосы, которые трепал ветер. Раз освободившись от железной хватки благоверного, первая леди так и держала руку на уровне талии, чтобы тот не смог снова ее схватить.

Тем не менее, жесты Трампа явно свидетельствовали о его мрачной привязанности к жене, так как он четыре раза гладил Меланию по спине, когда она шла к вертолету, пишет Mirror.

После вертолет сел на лужайку перед Букингемским дворцом, где позже Дональд и Мелания Трамп встретились с Елизаветой II.

Для встречи с монархом Мелания выбрала на редкость удачное белое платье от Dolce & Gabbana с темно-синими деталями — воротником и поясом. Образ дополнила белая шляпка с темно-синей каймой от дизайнера Herve Pierre и туфли на шпильке.

Лицо Елизаветы II явно свидетельствовало, что она прекрасно знает, на какой ступени находится она, а на какой — заокеанские гости. Тем не менее это не помешало ей отдать приказ, чтобы чету встретили салютом из 21-го орудия, пишет The Daily Mail.

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Визит к королеве: эксперт по языку тела рассказала об отношениях Мелании и Дональда Трампа
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