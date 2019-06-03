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Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных авиапассажиров

По словам певицы, маленькие дети - далеко не самая главная проблема в полете.

Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных авиапассажиров
Виктория Дайнеко / Global Look Press

Виктория Дайнеко — не только успешная и талантливая певица, счастливая мать, но и большая любительница путешествовать.

Так, первые дни лета певица встретила на испанском курорте Пальма-де-Майорка, где она с удовольствием позировала в купальнике для своих подписчиков в соцсети Instagram. Некоторые даже забеспокоились об излишней худобе артистки.

Однако в этот раз Виктория решила поделиться своим негодованием на тему пьяных и неадекватных авиапассажиров. По ее словам, это намного хуже, чем маленькие дети, которые якобы всем мешают своим плачем в самолетах. Дайнеко на своей странице в Instagram пожаловалась на людей, которые не давали другим пассажирам отдыхать и спать в полете.

«Дети — золото по сравнению с неадекватными взрослыми, которые напиваются до состояния овощей на глазах у своих же детей, галдят, слушают музыку, выясняют отношения на весь салон так что ни одного ребёнка не слышно, перекричать этот не адекват нужно было постараться. Ни один ребёнок не смог и на 10 минут закрыть глаза и поспать в длинном полёте», – возмутилась Виктория.

Певица добавила, что маленькие дети — это далеко не главная проблема в самолете. Прежде всего, взрослые пассажиры должны обратить внимание на свое поведение.

Поклонники артистки поддержали ее и поделились своими историями, связанными с авиадебоширами и нарушителями порядка на других видах транспорта.

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Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных авиапассажиров
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