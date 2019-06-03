У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности

Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются, чтобы у их детей было обычное детство. Герцогиня Кембриджская ввела строгие правила относительно просмотра телевизора, а видеоигры и вовсе «забанила».

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Однако кроме развлечений у старшего сына Джорджа появились домашние обязанности, которые он с удовольствием выполняет. Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл.

«У принца Джорджа появилась первая работа», — шутят в британской прессе. Мальчик часто помогает курьерам из сети супермаркетов Waitrose выгружать пакеты с заказанными покупками, которые они доставляют в Норфолк в их дом.

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Вместе с отцом Джордж выходит к службе доставки к воротам и несет пакеты до дверей особняка. Курьеры были приятно удивлены, что у них нашлись такие замечательные помощники.

Маленький принц всегда готов помочь. Пока, разумеется, ему дают легкие пакеты, а папа несет тяжелые авоськи. Папа и сын просты и приветливы в общении с курьерами.

По всей видимости тут сказалось демократичное воспитание принцессы Дианы. Например, она часто отказывалась брать королевские автомобили и ездила со своими сыновьями на общественном транспорте, пишет Hello!.