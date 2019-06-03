НОВОСТИ

Скончался последний участник восстания в нацистском концлагере «Собибор»

В Израиле на 97-м году жизни умер Семен Розенфельд.

Скончался последний участник восстания в нацистском концлагере «Собибор»
В Израиле на 97-м году жизни умер Семен Розенфельд. Фото: Global Look Press

В официальном аккаунте Twitter израильского МИД появилось сообщение о смерти Семена Розенфельда. Он был последним участником восстания в нацистском концлагере «Собибор». Герой ушел из жизни в возрасте 97 лет.

«Более 250 тысяч евреев были уничтожены в этом лагере смерти, который был построен на польской земле. Мы храним память о жертвах и героях восстания в «Собиборе». Мы никогда не забудем», – говорится в твитте.

 

Пользователи Сети скорбят о смерти героя. «Славные были люди… Светлая им всем память», «Пусть память о нем и память о тех кого он помнил, всегда живет», – оставляют они свои соболезнования.

Напомним, что лагерь смерти «Собибор» был организован 15 мая 1942 года и действовал до 15 октября 1943 года. 14 октября 1943 в нем поднялось восстание под руководством офицера советской армии Александра Печерского. 340 узникам удалось сбежать, однако оставшиеся в лагере были полностью уничтожены на следующий же день.

За остальными участниками восстания фашисты устроили настоящую охоту. Из бежавших до конца войны выжили только 53 человека. Константин Хабенский снял в прошлом году одноименный фильм о событиях в печально знаменитом лагере.

Вам может быть интересно:

Умерла любимая детская писательница принца Филиппа Джудит Керр Умерла первая женщина-диктор телеканала «Би-би-си» Нэн Винтон Умер ведущий американского аналога «В мире животных» Джим Фаулер

Тэги:

Вторая мировая войнасмерть
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скончался последний участник восстания в нацистском концлагере «Собибор»
Интересно?
Поделись с друзьями: