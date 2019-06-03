Скончался последний участник восстания в нацистском концлагере «Собибор»

В Израиле на 97-м году жизни умер Семен Розенфельд.

В официальном аккаунте Twitter израильского МИД появилось сообщение о смерти Семена Розенфельда. Он был последним участником восстания в нацистском концлагере «Собибор». Герой ушел из жизни в возрасте 97 лет.

«Более 250 тысяч евреев были уничтожены в этом лагере смерти, который был построен на польской земле. Мы храним память о жертвах и героях восстания в «Собиборе». Мы никогда не забудем», – говорится в твитте.

Semyon Rosenfeld, the last living survivor of the Sobibor death camp, passed away. More than 250 thousand Jews were exterminated in this German death camp built on Polish soil. We remember all the victims, as well as the heroes of the Sobibor uprising. We will never forget 🇮🇱 pic.twitter.com/AslQ6bMfxz — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 3 июня 2019 г.

Пользователи Сети скорбят о смерти героя. «Славные были люди… Светлая им всем память», «Пусть память о нем и память о тех кого он помнил, всегда живет», – оставляют они свои соболезнования.

Напомним, что лагерь смерти «Собибор» был организован 15 мая 1942 года и действовал до 15 октября 1943 года. 14 октября 1943 в нем поднялось восстание под руководством офицера советской армии Александра Печерского. 340 узникам удалось сбежать, однако оставшиеся в лагере были полностью уничтожены на следующий же день.

За остальными участниками восстания фашисты устроили настоящую охоту. Из бежавших до конца войны выжили только 53 человека. Константин Хабенский снял в прошлом году одноименный фильм о событиях в печально знаменитом лагере.