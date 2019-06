Скончался последний участник восстания в нацистском концлагере «Собибор»

В официальном аккаунте Twitter израильского МИД появилось сообщение о смерти Семена Розенфельда. Он был последним участником восстания в нацистском концлагере «Собибор». Герой ушел из жизни в возрасте 97 лет.

«Более 250 тысяч евреев были уничтожены в этом лагере смерти, который был построен на польской земле. Мы храним память о жертвах и героях восстания в «Собиборе». Мы никогда не забудем», – говорится в твитте.

Semyon Rosenfeld, the last living survivor of the Sobibor death camp, passed away. More than 250 thousand Jews were exterminated in this German death camp built on Polish soil. We remember all the victims, as well as the heroes of the Sobibor uprising. We will never forget 🇮🇱 pic.twitter.com/AslQ6bMfxz

