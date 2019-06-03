Умер 88-летний наркобарон Фрэнк Лукас из байопика «Американский гангстер»

Фрэнк Лукас умер в возрасте 88 лет. Смерть наступила еще в четверг, 30 мая, но о ней стало известно только в понедельник, 3 июня. О кончине наркобарона сообщил его племянник Элдвен Лэссистер. По его словам, смерть дядюшки наступила по естественным причинам.

В 2007 году о Лукасе вышел фильм «Американский гангстер» с Дензелем Вашингтоном в главной роли.

Фрэнк был одним из организаторов так называемого «Золотого треугольника», области в Южной Азии, где он использовал гробы с погибшими во Вьетнаме американскими солдатами для перевозки наркотиков в США.

Эта афера с гробами стала отправной точкой для написания сценария «Американского гангстера». Фильм, где реальные события были несколько приукрашены для достижения большего драматического эффекта, завоевал два «Оскара».

Перевозка наркотиков, по словам Лукаса, позволяла ему зарабатывать по одному миллиону долларов в день. При этом он предпочитал вести роскошный образ жизни и не прятался в тени.

«У меня было столько чертовых денег, что вы даже представить себе не можете. Я купил Гарлем, я владел Гарлемом, я управлял Гарлемом», – заявил он в интервью The New York Times в 2000 году.

Его наркоимперия рухнула в 1975 году, когда к нему нагрянули с обыском сотрудники Управления по борьбе с наркотиками.

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Лукас предстал перед федеральным судом и судом штата Нью-Джерси по обвинению в перевозке, хранении и распространении наркотиков и был приговорен к 70 годам тюремного заключения. Однако в 1981 году приговор был сокращен до уже отбытого им срока и его отпустили на свободу.

Три года спустя он снова оказался замешан в деле о наркотиках и снова попал за решетку на семь лет. В 1991 году он окончательно вышел на свободу.

Жена Лукаса также не раз оказывалась за решеткой за наркотики, проведя в тюрьме в общей сложности 10 лет.

Лукас являлся отцом семи детей. Одна из его дочерей вместе с ним в 1977 году попала под программу защиты свидетелей.

В последние годы жизни наркобарон после автокатастрофы был прикован к инвалидному креслу, пишет Yahoo.com.