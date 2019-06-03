Тарасов устроил для дочери от первого брака каникулы в Турции

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко проводят первые дни лета в солнечной Турции. Компанию им составили их десятимесячная дочка Милана и девятилетняя Ангелина-Анна — старшая дочь футболиста от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Фотографию своей большой семьи Тарасов опубликовал на личной странице в соцсети Instagram.

«Огромной семьей на нашей вилле», — подписал снимок спортсмен.

Стоит отметить, что еще недавно отношения между Дмитрием и его старшей дочерью были весьма натянутые. Дело в том, что Тарасов около шести месяцев судился с бывшей супругой Оксаной, которая требовала от него алименты в размере 7,5 миллиона рублей. Такой долг накопился за месяцы неуплаты.

Однако, судя по всему, сейчас все проблемы между Тарасовым и его первой семьей улажены.

Напомним, что впервые Дмитрий Тарасов женился в 21 год. Тогда его избранницей стала гимнастка Оксана Пономаренко. В 2011-м году пара развелась, а затем футболист связал себя узами брака с Ольгой Бузовой. И этот союз не продержался долго — в 2016-м супруги развелись со скандалом. Сейчас спортсмен счастлив в браке с Анастасией Костенко.