Виктория Бекхэм впервые за долгое время улыбнулась на фото

Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с детьми отдохнули в Майами. Там они посетили национальный парк Эверглейдс, съездили на рыбалку и поплавали в море.

Однако, кроме развлечений, основной целью визита стало открытие академии для юных футболистов. В связи с этим поддержать главу семейства решила почти вся семья.

В Instagram знаменитого футболиста появился семейный портрет, на котором он позирует вместе с женой и детьми — Бруклином, Ромео и Харпер.

«Спасибо Майами за прекрасно проведенную неделю и за подаренные воспоминания», — написал Дэвид в комментарии к фото. В свою очередь Виктория поделилась этим же снимком и в своем аккаунте. «С любовью из Майами», — оставила она лаконичную запись.

На фото «перчинка» предстала в изысканном топе с кружевами цвета слоновой кости и брюках в тон с оригинальными разрезами внизу. Довершили изысканный образ туфли-лодочки, собранные в хвост волосы и неброский макияж.

Пользователи Сети обратили внимание, что путешествие явно удалось, так как дизайнер в кои-то веки на фотографии выдала подобие улыбки. Вики славится своей «фирменной» неулыбчивостью, однако в этот раз внимательные интернет-обыватели заметили несколько приподнятые уголки ее губ.

Отметим, что на самом деле супруга Дэвида не так холодна и неприступна, как кажется. В одном из интервью она призналась, что просто стесняется улыбаться. Чуть позже на американском утреннем шоу она также заявила, что если будет постоянно улыбаться, то люди перестанут обращать внимание на то, что она говорит.