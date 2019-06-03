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Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе

Актриса собирается вновь выйти замуж за Джо Джонаса — на этот раз во Франции.

Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Globallookpress.com

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, сыгравшая в сериале Сансу Старк, заявила журналистам, что ее свадьба с певцом Джо Джонасом была запланирована.

Церемония прошла в прошлом месяце в Лас-Вегасе через несколько часов после вручения премий Billboard и выглядела весьма спонтанной. Жених и невеста использовали кольца-леденцы, их брак зарегистрировал «Элвис».

Кроме того, на церемонии не было лучшей подруги Софи Мейси Уильямс, а из родственников присутствовали только Ник и Кевин Джонас, которые играют с Джо в одной группе.

Тем не менее Тернер заверяет, что все было продумано заранее. Было куплено белое платье и забронирована часовня.

«Из-за того что так много аннулирований и разводов, вы не можете просто получить лицензию в часовне сейчас, поэтому требуется немного планирования», — пояснила она Cosmopolitan.

Софи и Джо собираются сыграть вторую свадьбу во Франции и подойти к ней более обстоятельно. Уже известно, что на празднике будет «совершенно безумный торт» и выступление Jonas Brothers.

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Софи Тернер призналась, что планировала «спонтанную» свадьбу в Лас-Вегасе
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