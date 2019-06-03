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Скончался актер из «Спокойной ночи, малыши!» Геннадий Матвеев

Заслуженному артисту России было 73 года.

Скончался актер из «Спокойной ночи, малыши!» Геннадий Матвеев
Геннадий Матвеев/пресс-служба Союза кинематографистов России

Известный актер, который сыграл в таких замечательных фильмах, как «Ширли-Мырли», «Не ходите, девки, замуж», «Дельта», Геннадий Матвеев умер в возрасте 73 лет. Пожалуй, наибольшую известность он обрел благодаря детской программе «Спокойной ночи, малыши!». В 80-х годах прошлого века он озвучивал и играл там сказочных персонажей. О смерти актера сообщили в Союзе кинематографистов России, где и появился некролог. Отметим, что из жизни Матвеев ушел еще 1 июня, однако известно об этом стало только сейчас.

Уже известно, где пройдет прощание с Геннадием Матвеевым. Его похоронят 4 июня на Ваганьковском кладбище столицы, где покоятся многие звезды российского кинематографа, а также известные музыканты.

Отметим, что буквально недавно, 24 мая, актер отмечал свой день рождения. Причина смерти на данный момент не сообщается. В последние годы Геннадий Матвеев почти не получал ролей в кино. Но он всегда, как говорят его коллеги по творческому цеху, отличался профессионализмом.

Ранее в одном из интервью актер заявлял, что невостребованность его нисколько не пугает и не тяготит. Он утверждал, что свои главные роли в кино он сыграл и ему грех жаловаться на свою актерскую карьеру.

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Геннадий Матвеевсмерть актерафильм "Ширли-Мырли"
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Скончался актер из «Спокойной ночи, малыши!» Геннадий Матвеев
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