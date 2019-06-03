Выходку полуобнаженной модели в финале Лиги Чемпионов оценили в миллионы долларов

Кинси Волански в откровенном купальнике выбежала на поле во время финала главного европейского турнира. Эксперты компании Apex Marketing Group подсчитали, сколько стоит время рекламного эфира во время трансляции спортивного мероприятия подобного масштаба.

Выходка модели Кинси Волански, которая в откровенном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, специалисты компании Apex Marketing Group оценили почти в четыре миллиона долларов. Именно столько стоит рекламное время, когда транслируются спортивные события подобного уровня.

О подсчетах экспертов рассказал бизнес-журналист Даррен Ровелл в Twitter. По его информации, поступок модели в денежном эквиваленте равен 3,97 миллиона долларов.

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU — Darren Rovell (@darrenrovell) 1 июня 2019 г.

Финальная игра между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» собрала у экранов 300 миллионов зрителей по всему миру. В результате главный трофей Европы ушел к красным, которые выиграли со счетом 2:0. Это уже шестой раз, когда Кубок ЛЧ достается «Ливерпулю».

Волански выбежала на игровое поле во время первого тайма, одетая в черный закрытый купальник. Модель оказалась девушкой российского пранкера Виталия Здоровецкого. На ее купальнике была надпись с рекламой его YouTube-канала.

После этого у Кинси в соцсетях число подписчиков увеличилось в разы.

Пользователи Сети не оставили без внимания пост Даррена Ровелла. Один из них пошутил, что теперь Здоровецкий как порядочный человек просто обязан жениться на Волански. «Теперь он должен жениться на этой женщине после такого. Как говорится, любовь до гроба».

Другой не оставил без внимания выражение лица охранника, который выпроваживал модель с поля: «Совет для тех, кто собирается на свидание: найди кого-то, кто будет любить тебя так, как этот охранник любит свою работу».

больше по теме Выход на поле в финале ЧМ-2018 и другие нашумевшие акции Pussy Riot В роли возмутителей спокойствия активисты панк-группы выступают уже давно

Нашлись и интернет-маркетологи, которые оценили стратегический план пранкера.

«Прекрасный маркетинговый ход!», «Невероятная маркетинговая стратегия!», «Не знаю, сколько у Волански было подписчиков до этого, думаю 300 или 400 тысяч, но сейчас их уже 1,7 миллиона. Не плохо!», «Черт возьми! Смотреть футбол становится все интереснее», — высказались они.