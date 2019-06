Выходку полуобнаженной модели в финале Лиги Чемпионов оценили в миллионы долларов

Выходка модели Кинси Волански, которая в откровенном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов, специалисты компании Apex Marketing Group оценили почти в четыре миллиона долларов. Именно столько стоит рекламное время, когда транслируются спортивные события подобного уровня.

О подсчетах экспертов рассказал бизнес-журналист Даррен Ровелл в Twitter. По его информации, поступок модели в денежном эквиваленте равен 3,97 миллиона долларов.

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU

— Darren Rovell (@darrenrovell) 1 июня 2019 г.