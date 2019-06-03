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Жители Воронежа за появление в их городе храма в честь Юлии Началовой

Детство исполнительницы прошло именно в этом городе.

Жители Воронежа за появление в их городе храма в честь Юлии Началовой
Юлия Началова/globallookpress.com

Жители Воронежа заявили, что в городе необходимо построить храм в честь певицы Юлии Началовой. Дело в том, что детство исполнительницы прошло именно в этом городе. В данный момент ее многочисленные поклонники хотят начать сбор подписей.

В честь Началовой в Воронеже могут построить храм/globallookpress.com

Как говорят местные жители, храм может быть освящен в честь святой Иулии, небесной покровительницы певицы. В пятом веке язычники распяли ее на кресте за приверженность христианской вере. В восьмом веке мощи святой великомученицы были перенесены в женский монастырь города Брешиа, который расположен в Италии.

Отметим, что в центре Воронежа сейчас находится театр оперы и балета. Его состояние неудовлетворительное. Как говорят поклонники Началовой, было бы неплохо убрать театр с площади Ленина и на его месте построить храм в честь певицы.

Добавим, что многие воронежцы называют Юлию Началову гордостью города. Еще один из рассматриваемых вариантов — назвать в честь исполнительницы музыкальную школу в городе или филармонию, сообщает портал Dni.ru.

Юлия Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник. У нее не выдержало сердце на фоне сильнейшего абсцесса. Похоронили ее спустя пять дней на Троекуровском кладбище столицы. В последнее время ходят слухи, что на могиле звезды ее фанаты заряжают крема и воду.

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Воронежстроительство храмаЮлия Началова
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Жители Воронежа за появление в их городе храма в честь Юлии Началовой
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