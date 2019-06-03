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Павел Воля не смог попасть ни в один замок в окрестностях Дублина

Юморист признался, что и рыцарей ему увидеть не довелось.

Павел Воля не смог попасть ни в один замок в окрестностях Дублина
Павел Воля. фото: globallook.com

Кроме популярных туристических мест, где любят отдыхать наши соотечественники, супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми и без них много путешествуют и по другим уголкам планеты, куда добраться не так-то и просто. Чего только стоят красивейшие снимки из Новой Зеландии, где побывала звездная пара не так давно.

А вот новый пост Павла в социальной сети Instgaram был сделан в Великобритании, куда юморист приехал на гастроли. В перерыве между выступлениями он побывал в Ирландии.

«Ирландия – кайф! Объездил все замки в окрестностях Дублина. Везде закрыто, рыцарей не обнаружено. Везде только кони типа меня», – шутя, признался артист, поделившись снимком на фоне башни одного из таких замков.

Подписчики, которым посчастливилось побывать в этих местах, отмечают, что эта страна – одно сплошное кино. Другие же успокаивают юмориста, мол, Павел, скорее, похож на пони.

«Конь – это Харламов, вооооон какой здоровый», – пишет фанат.

«А я подумала, что возле замка Галкина», – призналась поклонница.

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Тэги:

гастроли в АнглиизамкиИрландияПавел Воля
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Павел Воля не смог попасть ни в один замок в окрестностях Дублина
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