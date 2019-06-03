Старшая дочь Стриженовых приехала из Нью-Йорка в гости к родителям и сестре

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Саша разместила в Instagram совместный снимок со своей старшей сестрой Анастасией. Девушка приехала к родным в гости из Нью-Йорка, где она живет последние годы с мужем. «Так сразу и не разберешь, какая сестра старшая», — прокомментировала фотографию Саша Стриженова. Отметим, что она младше сестры на 12 лет.

Екатерина Стриженова — известная актриса и телеведущая. Она уже много лет ведет «Доброе утро» на Первом канале. Ее муж Александр — актер театра и кино. Эта пара считается одной из самых крепких в мире шоу-бизнеса. Екатерина и Александр познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма «Лидер» режиссера Бориса Дурова. Они сыграли в нем главных героев. Между молодыми людьми вспыхнул роман. Поженились они сразу после того, как стали совершеннолетними. Интересно, что полтора года назад чета Стриженовых отметила тридцатилетие совместной жизни в Шанхае.

Про Анастасию Грищенко известно, что она училась в Англии. В 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. В прошлом году Анастасия стала мамой, родив сына Петра. Не так давно, в апреле, мальчику исполнился год.

Саша Стриженова, которой сейчас 18 лет, пока не замужем. С юных лет она занималась художественной гимнастикой у тренера Ирины Винер. Кстати, у девушки уже есть актерский опыт. Она играла в картинах своего отца «Любовь-морковь» и «Юленька».