Раскаявшейся Собчак напомнили, что весь негатив может вернуться ее детям

Что бы ни писала в последнее время на своей странице в социальной сети Instagram Ксения Собчак, все комментарии неизбежно сводятся к ее последнему шоу «Осторожно, Собчак!», одним из моментов которого стало оскорбительное высказывание в адрес ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.

Вот и очередная публикация с отдыха исключением не стала. В подписи к снимку, на котором она просто стоит, улыбаясь и закрыв глаза, светская львица написала: «Старик Эйнштейн все-таки был прав: есть две безграничные вещи на свете: человеческая глупость и вселенная. Кстати, насчет второго он был не уверен».

Лишь единицы из комментаторов посчитали, что Собчак стала вдруг самокритичной, и назвали это первым «шагом к исцелению» и раскаянию. Большинство же подписчиков продолжили нещадно критиковать журналистку, отмечая, что в некрасивую историю она втравила не только себя, но и дизайнера, чьи слова о Бузовой она сболтнула в эфире.

«Да, Эйнштейн был прав, а еще, в свете последних событий, надо думать тысячу раз, прежде чем что-то сказать», — пишет подписчица.

Другой комментатор подмечает, что Собчак специально снова «проехалась» по Бузовой, ведь, назови она какое-то имя из своего окружения, последствия для Ксении могли стать необратимыми. Ольга же, даже сильно обидевшись, никак не сможет навредить журналистке.

«А толку, что Собчак разодета от лучших дизайнеров, ведь счастливее она от этого точно не стала — злая, неудовлетворенная, страшная и пустая. И кто б ни считал ее ум великолепным, для меня это бедная и несчастная особа, которая давно потеряла себя как личность», — заключает девушка.

Другая подписчица уверена, что ругать Собчак не стоит, ведь к негативу и ненависти к себе она давно уже привыкла.

«Она с любовью не умеет обращаться. Г… — ее среда обитания, а когда видит искреннюю любовь, совершенно не понимает, что с этим делать», — считает комментатор.

Некоторые же интересуются у звезды и светской львицы, верит ли она в «закон бумеранга» и не боится ли, что все может вернуться ее детям.