В Сети появилось архивное фото юных Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте в обнимку

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появилась архивная фотография, которая датирована концом восьмидесятых годов. На снимке — дочь певицы Кристина Орбакайте и музыкант Владимир Пресняков-младший. Певец очень тепло обнимает свою супругу. Напомним, что Пресняков-младший и Орбакайте поженились в 1986 году. Они жили вместе на протяжении одиннадцати лет. От этого брака в 1991 году в Лондоне родился сын Никита Пресняков.

К сожалению, звездным исполнителям не удалось сохранить свой союз. После расставания Кристина Орбакайте несколько лет встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым. В мае 1998 года она родила сына Дени. В 2001 году певица и актриса рассталась с Байсаровым.

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С 2005 года Орбакайте живет с бизнесменом Михаилом Земцовым. От этого брака у певицы в 2012 году родилась дочка Клавдия. Роды проходили в одной из элитных клиник Майами.

Что касается Владимира Преснякова-младшего, то после развода с Орбакайте он на протяжении нескольких лет был один. В 2001 году певец женился на модельере Елене Ланской. С 2005 года музыкант живет с выпускницей проекта «Фабрика звезд» Натальей Подольской. От этого брака в июне 2015 года у него родился сын Артемий.