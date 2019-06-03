Максим Галкин забрался на крышу своего замка, чтобы заснять радугу

Известный телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил снимок неба около своего замка, на котором после дождя появилась радуга. «Прямо сейчас в небе полная радуга — загадываем желания!» — заявил телеведущий.

Интересно, что в сторис его Instagram появилось видео. На кадрах видно, что Максим Галкин забрался на крышу своего замка в деревне Грязь, чтобы лучше заснять радугу. Телеведущий, правда, никак не комментировал видеозапись.

Отметим, что с 2011 года Максим Галкин проживает со своей супругой Аллой Пугачевой в замке в деревне Грязь. Сейчас там также живут и их дети – близнецы Гарри и Лиза Галкины. Не так давно юморист уезжал в Израиль, где у него прошла серия концертов. Он очень скучал по Примадонне и своим детям. Пугачева активно делилась в соцсетях, как проводят время дети Галкина. В один из дней, к примеру, она отправились в сплав по реке на резиновых лодках. Гарри Галкину даже удалось поймать три рыбки во время этого путешествия. Ребенок остался в полном восторге от затем своей матери.

Приехав домой, Максим Галкин приготовил для всего семейства плов с бараниной. Он показывал кадры видеозаписи. Всем известно, что телеведущий и сам не против постоять у плиты в свободное от работы время.