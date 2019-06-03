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Сущее безумие!: в Лас-Вегасе открылась выставка нарядов Lady Gaga

В числе экспонатов есть и знаменитое мясное платье.

Сущее безумие!: в Лас-Вегасе открылась выставка нарядов Lady Gaga
фото: globallookpress

На площадке развлекательного центра Park MGM открылась необычная выставка, которую с нетерпением ждали многочисленные поклонники американской певицы Lady Gaga.

У экстравагантной артистки, не раз шокировавшей публику своими образами, накопилось так много самых невероятных и скандальных нарядов, что их числа вполне хватило на целую выставку. Всего в экспозицию под названием Haus of Gaga вошло около 40 костюмов, а также многочисленные аксессуары.

Не обошлось и без самого знаменитого платья звезды, выполненного из мяса, в котором артистка девять лет назад шокировала гостей 27-й церемонии вручения музыкальных наград MTV Video Music Awards.

Те же, у кого не получится воочию увидеть платья дивы, могут посмотреть несколько роликов с выставки, которыми поделилась в своем Instagram сама звезда.

Напомним, в начале мая Lady Gaga снова эпатировала публику на «Met Gala 2019», устроив модный перфоманс.

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Сущее безумие!: в Лас-Вегасе открылась выставка нарядов Lady Gaga
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