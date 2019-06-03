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Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции

Вера Алдонина пребывает в прекрасном расположении духа.

Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции
Юлия Началова/globallookpress.com

Дочь скончавшейся в марте исполнительницы Юлии Началовой Вера Алдонина сейчас вместе с отцом, братом и мачехой находится в Турции. Как известно, футболист Евгений Алдонин открыл там академию, где летом смогут повысить свое мастерство юные футболисты. Семья сопровождает его на отдыхе.

Вера Алдонина станцевала в Турции/instagram.com/ole_ole4ka/

Ольга Алдонина, вторая жена спортсмена, в сторис Instagram разместила несколько забавных нарезок видео. На одном из кадров она качается на качели. Затем к ней присоединяется Евгений Алдонин и они целуются. После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении. Судя по всему, она смогла пережить смерть матери. Чуть позже к ней присоединяется брат Артем. Окружающие смотрят на эту картину с некоторым недоумением.

Отметим, что Вера Алдонина сейчас живет со своим отцом. Ольга Алдонина окружила ребенка заботой. Хотя часть времени она проводит с бабушкой и дедушкой.

Юлия Началова скончалась 16 марта в столице. У нее не выдержало сердце на фоне сильнейшего абсцесса. Похоронили яркую исполнительницу 21 марта на Троекуровском кладбище. Проститься с ней пришли сотни жителей Москвы, звезды шоу-бизнеса и спорта.

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Вера АлдонинаЕвгений АлдонинОльга АлдонинаТурцияумерла Юлия Началова
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Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции
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