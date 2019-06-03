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Татьяна Навка мечтает о сыне

Ведь наследник, как замечает бывшая спортсменка, вечная любовь женщины.

Татьяна Навка мечтает о сыне
фото: instagram. com

Бывшая спортсменка, а ныне блистательная светская львица Татьяна Навка давно и без поворотно влюбила в себя миллионы поклонников фигурного катания по всему миру. Да и в свою постспортивную пору красавица Татьяна продолжает очаровывать мужчин, блистая на различных ковровых дорожках и светских раутах. Впрочем, сама бывшая фигуристка, похоже, особенно на своей внешности не зацикливается – в приоритете у нее семья и дети.

«Знаете, мне очень нравится выражение: «Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит, она достойна повторения!». Может, это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери!» — призналась накануне на своей странице в социальной сети Instagram Навка.

И добавила, что согласно известному выражению, сын – это вечная любовь женщины.

«Поэтому, мечтаю еще и о сыне!» — неожиданно заявила Татьяна.

В комментариях же разгорелся небольшой спор, мол, разве женщины, родившие сыновей не достойны продолжения?! Заступники звезды обратили внимание критиков на то, что выражение Татьяна Навка придумала не сама, а лишь процитировала его.

«Я знаю другую пословицу — только сильной женщине Бог дает сына, женщине которую муж любит так, что не желает ее продолжения, чтобы она была такая одна и только его до конца. Звучит эгоистично, но это правда», — пишет одна из поклонниц бывшей спортсменки.

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детидочерирождение сынаТатьяна Навка
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Татьяна Навка мечтает о сыне
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