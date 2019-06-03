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«Вот бы нуворишам поучиться!»: Александр Васильев шикарно отреставрировал свою квартиру в Кранце

На преображение помещений у известного историка моды ушел не один год.

«Вот бы нуворишам поучиться!»: Александр Васильев шикарно отреставрировал свою квартиру в Кранце
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Недвижимость известного российского историка моды Александра Васильева, похоже, разбросана по самым красивым уголкам Европы. Эксперт периодически бывает в своем доме в Вильнюсе, который поклонники Александра назвали «сказочным термком». Есть у историка моды квартира и в Париже, правда, как-то он пожаловался, что за 36 лет жизни в столице Франции французом так и не стал.

Квартира Александра Васильева в Кранце
Квартира Александра Васильева в Кранце. Фото: Instagram

А накануне в своем Instagram Васильев поделился со своими подписчиками радостной новостью – спустя несколько лет он, наконец-то, завершил ремонт, реставрацию стен, мебели, картин и других предметов прикладного искусства в своей квартире в городе Зеленоградске, который до 1946 года назывался Кранцем. Тихое местечко расположено в Калининградской области.

«Наконец у моей новой квартиры в Кранце (Зеленоградске) появилось свое собственной лицо! Вот его первые фотографии!» — не без гордости замечает Александр Васильев.

Квартира Александра Васильева в Кранце
Квартира Александра Васильева в Кранце. фото: Instagram

Подписчики пришли в восторг, рассматривая снимки изысканного интерьера, со вкусом и шиком подобранных в нем вещей.

«Сказать «красивое лицо» — ничего не сказать… У Вас необыкновенная квартира!! Детально выписанная, и каждую деталь можно и хочется долго-долго рассматривать!!! Браво, Мастер!!!», — пишет поклонник.

Квартира Александра Васильева в Кранце
Квартира Александра Васильева в Кранце. Фото: Instagram

«Вот бы нуворишам поучится, так стильно и без буфанадной роскоши», — замечает подписчик.

Не удержалась от своего комментария и Дарья Донцова.

«Сашенька! Поздравляю! Это прекрасно! Это так красиво, каждая деталь продумано. Смотреть на фото просто эстетическое наслаждение», — призналась писательница.

Квартира Александра Васильева в Кранце
Квартира Александра Васильева в Кранце. Фото: Instagram
Квартира Александра Васильева в Кранце
Квартира Александра Васильева в Кранце. Фото: Instagram
Квартира Александра Васильева в Кранце
Квартира Александра Васильева в Кранце. Фото: Instagram

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Тэги:

Александр Васильев историк модынедвижимостьновая квартирареставрация
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«Вот бы нуворишам поучиться!»: Александр Васильев шикарно отреставрировал свою квартиру в Кранце
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