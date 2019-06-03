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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева назвала «подарками смерти» гостинцы Седоковой для онкобольных детей

В ответ певица заблокировала в соцсетях свою коллегу.

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева назвала «подарками смерти» гостинцы Седоковой для онкобольных детей
фото: instagram.com/sashazvereva/

Неожиданное продолжение получила благотворительная акция певицы Анны Седоковой, которая в День защиты детей побывала в гостях у онкобольных детей в Центре им. Блохина. В медицинском учреждении звезда пообщалась с маленькими пациентами, спела песни и, конечно, привезла гостинцы – сладости.

Это привело в ужас бывшую солистку группы «Демо» Сашу Звереву, которая сама уже много лет занимается благотворительностью. Ведь, по словам звезды, сахар для таких больных сравни медленной смерти, поскольку раковые клетки потребляют рафинированный сахар.

Анна Седокова привезла в онкоцентр сладости
фото: Instagram

По всей видимости, Анна прочитала сообщение своей коллеги, потому что, видимо, обидевшись, бывшая участница «ВиаГры» просто заблокировала Звереву. К чему, впрочем, Саша отнеслась спокойно, она лишь выразила надежду, что эти «подарки смерти» мамы больных детей догадаются передарить кому-нибудь другому, для кого такие продукты не будут угрожать жизни.

Анна Седокова заблокировала Сашу Звереву
Анна Седокова заблокировала Сашу Звереву // Фото: Instagram

Анна пока не прокомментировала на слова Зверевой, а вот фанаты Седоковой посчитали, что певица ошиблась или же сладости предназначались медицинскому персоналу.

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Тэги:

Анна Седокова последние новостиДень защиты детейонкологическое заболеваниепевицаСаша Зверева
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Экс-солистка «Демо» Саша Зверева назвала «подарками смерти» гостинцы Седоковой для онкобольных детей
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