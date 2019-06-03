НОВОСТИ

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались

О том, что актриса и режиссер больше «не пара» звезда написала в своем Instgaram.

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг / фото: globallook

Актриса НатальяБардо и ее гражданский муж, режиссер Марюс Вайсберг расстались. Об этом звезда «Улетного экипажа» рассказала своим фанатам в социальной сети Instagram. В сторис была опубликована фотография из зоопарка, на которой Наталья, Марюс и их общий ребенок, сын Эрик, смотрят на жирафа.
«Да мы уже не пара»,- подписала кадр артистка.

Разговоры о том, что отношения пары окончательно разладились, ходят уже довольно давно. Еще осенью прошлого года режиссера заметили на одном светском мероприятии с новой спутницей. Причем вели они себя, как пара, пишет «СтарХит».

Кадр из сторис на странице Натальи Бардо в Instagram
Кадр из сторис на странице Натальи Бардо в Instagram

Да и Наталья летает отдыхать в жаркие страны в одиночестве. А все вопросы, касающиеся ее гражданского мужа, до последнего времени старательно обходила стороной. Мол, Вайсберг весьма спокойно относится к ее непродолжительным вояжам в одиночестве.

Напомним, отношения Бардо и Вайсберга начались в 2015 году и довольно скоро они начали жить вместе. Через год актриса получила от возлюбленного предложение рук и сердца, но оформить брак пара так и не успела из плотного рабочего графика обоих. Тем не менее, в семье родился сын Эрик.

Вам может быть интересно:

Наталья Бардо опубликовала редкое фото с подросшим сыном Наталья Бардо рассказала, как поддерживает себя в форме Звезда «Улетного экипажа» Наталья Бардо перенесла операцию

Тэги:

актрисаМарюс ВайсбергНаталья Бардорасставание звездрежиссер
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались
Интересно?
Поделись с друзьями: