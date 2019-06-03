Наталья Бардо и Марюс Вайсберг расстались

О том, что актриса и режиссер больше «не пара» звезда написала в своем Instgaram.

Актриса НатальяБардо и ее гражданский муж, режиссер Марюс Вайсберг расстались. Об этом звезда «Улетного экипажа» рассказала своим фанатам в социальной сети Instagram. В сторис была опубликована фотография из зоопарка, на которой Наталья, Марюс и их общий ребенок, сын Эрик, смотрят на жирафа.

«Да мы уже не пара»,- подписала кадр артистка.

Разговоры о том, что отношения пары окончательно разладились, ходят уже довольно давно. Еще осенью прошлого года режиссера заметили на одном светском мероприятии с новой спутницей. Причем вели они себя, как пара, пишет «СтарХит».

Да и Наталья летает отдыхать в жаркие страны в одиночестве. А все вопросы, касающиеся ее гражданского мужа, до последнего времени старательно обходила стороной. Мол, Вайсберг весьма спокойно относится к ее непродолжительным вояжам в одиночестве.

Напомним, отношения Бардо и Вайсберга начались в 2015 году и довольно скоро они начали жить вместе. Через год актриса получила от возлюбленного предложение рук и сердца, но оформить брак пара так и не успела из плотного рабочего графика обоих. Тем не менее, в семье родился сын Эрик.