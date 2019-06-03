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«Учитесь снимать детей у Галкина»: Рудковская подключила сына к оправданиям на критику фанатов

Шестилетний Саша рассказал о «насильственных» съемках для Instagram.

«Учитесь снимать детей у Галкина»: Рудковская подключила сына к оправданиям на критику фанатов
Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial

Новая волна критики в социальной сети Instagram обрушилась на продюсера Яну Рудковскую после того, как она начала вдаваться в объяснения снимков со своим сыном на фоне кустов с розовыми цветами. Тогда хейтеры разглядели, как сильно сжимает руку шестилетнего Гном Гномыча, какой невеселый взгляд у мальчика, лишенного, по мнению подписчиков нормального детства.

Но вот в ленте светской львицы появилась очередная публикация. Посмотрев небольшой ролик, комментаторы дружно заявили, мол, лучше бы его вообще не было. Поскольку для своих оправданий Рудковская подключила уже сына. На видео маленький Саша отвечает на вопросы своей мамы, которая остается за кадром.

«Саш, тебя кто-нибудь заставляет сниматься?» — интересуется Яна.

«А помнишь это: «бедный ребенок», «его мучают», «это все Рудковская и Плющенко»», — передразнивает критиков Гном Гномыч.

«Слушай Саш, а меня вчера обвинили, то я тебе там че-то руку сжала…когда фотографировались…возле розовых цветочков…», — продолжает мама.

«А кто обвинил? Не, не сжала», — уверяет сын.

Кадр из сторис на странице Яны Рудковской в Instagram
Кадр из сторис на странице Яны Рудковской в Instagram

Этот ролик продюсер назвала ответом «Виновника» вчерашней бомбардировки на продюсера.

«Только вдумайтесь, что спрашивает мальчик, какие он вопросы задаёт! Вот уж правду говорят, что «устами младенца глаголет истина» Его интересует вопрос :«А судьи кто?» Гениально», — восторженно замечает Рудковская.

Правда, поклонники, посмотревшие запись, воодушевились мало. Многие интересуются, зачем вообще ради оправданий звезда начала привлекать сына и снимать постановочные ролики.

«Чем больше вы оправдываетесь, тем сильнее чувство, что хейтеры правы…», — замечает одна из комментаторов.

«Зачем такое видео постановочное? Учитесь снимать детей у Максима Галкина», — советует фанатка.

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Гном Гномыч несчастливое детствоЕвгений Плющенко последние новостипродюсерЯна Рудковская последние новости
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«Учитесь снимать детей у Галкина»: Рудковская подключила сына к оправданиям на критику фанатов
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