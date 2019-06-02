Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл. Как отметила звезда, с критикой в средствах массовой информации в свой адрес герцогиня Сассекская может справиться только она сама. Ведь Меган, пройдя через все это, смогла остаться собой.

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Большинство людей узнало Меган только после того, как она начала встречаться, а позже вышла замуж и родила ребенка принцу Гарри. Однако, как признается Чопра, она была знакома с Маркл еще задолго до этой истории, и уверена, что бывшая актриса осталась все той же девушкой.

Кроме того Чопра выразила мнение, что такое отношение к Меган Маркл сложилось из-за расизма. Мол, некоторые люди с трудом принимают тот факт, что в британскую королевскую семью вошла женщина, которая представляет две расы, пишет The Sunday Times.

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Напомним, одним из последних, кто раскритиковал герцогиню Сассекскую, стал американский президент Дональд Трам, назвавший соотечественницу «гадкой». Но позже глава государства отметил, что это сообщение в прессе — «выдуманные новости».