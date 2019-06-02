Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл. Как отметила звезда, с критикой в средствах массовой информации в свой адрес герцогиня Сассекская может справиться только она сама. Ведь Меган, пройдя через все это, смогла остаться собой.
Большинство людей узнало Меган только после того, как она начала встречаться, а позже вышла замуж и родила ребенка принцу Гарри. Однако, как признается Чопра, она была знакома с Маркл еще задолго до этой истории, и уверена, что бывшая актриса осталась все той же девушкой.
Кроме того Чопра выразила мнение, что такое отношение к Меган Маркл сложилось из-за расизма. Мол, некоторые люди с трудом принимают тот факт, что в британскую королевскую семью вошла женщина, которая представляет две расы, пишет The Sunday Times.
Напомним, одним из последних, кто раскритиковал герцогиню Сассекскую, стал американский президент Дональд Трам, назвавший соотечественницу «гадкой». Но позже глава государства отметил, что это сообщение в прессе — «выдуманные новости».