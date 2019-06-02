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Волочкова показала номер, который отказался оплачивать мэр Анапы

Балерина призналась, что она репетирует по шесть часов в день.

Волочкова показала номер, который отказался оплачивать мэр Анапы
Анастасия Волочкова / Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала подписчикам в соцсети Instagram номер, который она будет исполнять в рамках своего концерта в Анапе 8 июня.

По ее словам, трюк оказался действительно рискованным и сложным, однако режиссер постановки — Николай Челноков — вселил в нее уверенность, что все пройдет как надо.

«С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке. Поверьте, это очень сложно и рискованно!», — написала Анастасия Волочкова под видео в Instagram.

Балерина призналась, что она репетирует по шесть часов в день, не жалея своих сил. Однако Волочкова уверена, что все старания не напрасны, ведь результат ее трудов принесет «много радости людям».

Напомним, ранее разразился настоящий скандал после того, как мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из городской казны. Однако это не смутило балерину и она приняла решение выступить перед жителями южного города бесплатно. Мэра Анапы уже поддержал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, далеко не все российские артисты достойны трат из городского бюджета.

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InstagramАнапаАнастасия Волочковабалеринаконцерт в Анапе
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Волочкова показала номер, который отказался оплачивать мэр Анапы
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