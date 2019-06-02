Леонид Якубович не захотел извиняться за езду по тротуарам

Ведущий программы «Поле Чудес» Леонид Якубович не стал извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чебоксарах. В этом его ранее обвинили жители Чувашии, которые якобы видели, как шоумен на своем автомобиле Lexus разъезжает по пешеходной зоне.

По их словам, он объехал пассажирский автобус прямо по тротуару. Инцидент произошел в субботу, 1 июля, в Международный день защиты детей. Жители Чебоксар возмутились такому поведению знаменитости, особенно в праздник.

Якубович заявил, что ему не за что извиняться, ведь он не совершал того, в чем его обвиняют жители Чувашии.

«Бред полнейший», — прокомментировал инцидент Леонид Аркадьевич в интервью порталу Ura.ru. Обсуждать эту тему более детально ведущий программы «Поле Чудес» отказался.

Тем временем, в Госавтоинспекции Чувашии заявили, что им не поступало никаких сведений о том, что Леонид Якубович совершил какое-либо нарушение порядка.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Леонид Якубович ни разу в жизни не смотрел легендарную программу «Поле Чудес» по телевидению. В этом журналистам признался сам ведущий.