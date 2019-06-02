«Я как коала»: Шакира поделилась романтическим фото с Пике

Шакира — не только одна из самых успешных певиц в мире, обладательница премии «Грэмми», композитор, но также и счастливая мама и жена. При этом колумбийская звезда не так часто делится личными и семейными фотографиями, как бы этого хотели ее поклонники.

Однако в этот раз Шакира решила сделать исключение и опубликовала в Instagram фотографию, на которой она в буквальном смысле слова повисла на своем молодом супруге, футболисте «Барселоны» Жераре Пике. Снимок был сделан на пляже, а сама звездная пара была одета в серферские костюмы.

«Я как коала», — коротко и с юмором подписала романтический кадр 42-летняя Шакира.

В комментариях поклонники, как обычно, осыпали комплиментами Шакиру и Пике, назвав их самой красивой парой в шоу-бизнесе.

Колумбийская певица действительно редко публикует фотографии с любимым мужем. Последний раз она делилась романтическим снимком с супругом 1 апреля. Тогда они позировали на автомойке в одинаковых спортивных костюмах.

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Напомним, что Шакира и Жерар Пике встречаются с 2010 года, однако официально певица подтвердила их отношения только в 2011-м. Пара воспитывает двоих детей, при этом они до сих пор официально не женаты.