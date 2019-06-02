Конец эпохи: Apple собирается закрыть iTunes

Приложение действовало почти 20 лет.

Компания Apple намерена отказаться от iTunes. Данное приложение давало возможность пользователям управлять своими гаджетами. Оно было выпущено почти 20 лет назад.

С помощью iTunes также можно было слушать музыку и просматривать фильмы. Однако пользователям преждевременно расстраиваться не стоит.

Взамен устаревшего приложения «яблочная» компания собирается выпустить на рынок три новых, которые придут ему на смену.

Управлять девайсами пользователи смогут используя приложение «Музыка».

Кроме этого, корпорация намерена выпустить апдейт программного обеспечения для смарт-часов Apple Watch, айпадов и ноутбуков. Будут обновлены и такие приложения, как «Здоровье», «Карты» и ряд других.

Apple планирует сделать полный анонс о готовящихся изменениях и новинках на Всемирной конференции разработчиков. Она состоится 3 июня в калифорнийском городе Сан-Хосе, передает Bloomberg.