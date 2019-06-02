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Покоряет сцену: 5-летняя дочь Тимати продемонстрировала яркий макияж

Алиса Юнусова выступила с танцевальным номером.

Покоряет сцену: 5-летняя дочь Тимати продемонстрировала яркий макияж
Тимати с дочкой. Фото: instagram.com/timatiofficial/

За профилем в Instagram матери рэпера Тимати Симоной Юнусовой следит почти 3 миллиона человек. Женщина помогает звездному сыну воспитывать дочь от модели Алены Шишковой– 5-летнюю Алису. Симона делится на своей странице секретом воспитания внучки и публикует личные фотографии. На этот раз мать Тимати разместила снимок Алисы крупным планом. В кадре видно, что ребенок густо накрашен косметикой.

«Поехали выступать», – написала Симона в Instagram.

Не все подписчики одобрили грим на 5-летнем ребенке. Некоторые раскритиковали Симону, заявив, что девочка в таком возрасте не должна пользоваться косметикой.

«Это мерзко – «макияжить» ребенка»; «А краситься обязательно?», – недоумевали подписчики.
В комментариях Симона ответила, что грим – неотъемлемая часть сценического образа.

«Какой хороший грим для выступления. Нас в ансамбле мазали красной губной помадой и синими тенями, до сих пор эти цвета не люблю. Но наш хореограф говорила, что зато на сцене под светом софитов лица видно», – поделилась мнением одна из подписчиц.

Другая фанатка заметила, что Алиса – очень привлекательная девочка, а макияж только подчеркивает юность, нежность и природную красоту лица.

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Покоряет сцену: 5-летняя дочь Тимати продемонстрировала яркий макияж
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