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Татьяна Навка похвасталась восьмикилограммовым уловом

Некоторые подписчики обвинили фигуристку в браконьерстве, но она поспешила внести ясность.

Татьяна Навка похвасталась восьмикилограммовым уловом
Татьяна Навка / Eastnews.ru

Татьяна Навка проводит выходные на природе и наслаждается коротким отдыхом. Фигуристка предпочитает активно проводить свободное время.

Так, она поделилась с подписчиками в соцсети Instagram фотографией с рыбалки, а уже в следующем посте она похвасталась крупным уловом — Навка поймала рыбу весом в восемь килограммов.

«И вот что получилось — 8 кг», — подписала снимок супруга пресс-секретаря президента РФ.

В комментариях многие подписчики начали поздравлять ее с хорошим уловом, но нашлись и те, кто начал обвинять спортсменку в браконьерстве.

После этого Татьяна Навка поспешила разъяснить ситуацию. По ее словам, речь идет о специальном искусственном водоеме, где разводят рыбу, а когда ее становится слишком много, то часть вылавливают.

«По всей России сейчас таких мест достаточно много, а рыбалка, на мой взгляд, один из самых популярных видов отдыха, к тому же очень успокаивает!!!», — подписала спортсменка снимок, на котором она сидит на берегу водоема в ночи.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Татьяна Навка стала одной из гостей 72-го Каннского кинофестиваля, где она в роскошном платье очаровала самого Антонио Бандераса.

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Instagramбраконьерстворыбалкарыбалка звездТатьяна Навка
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Татьяна Навка похвасталась восьмикилограммовым уловом
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