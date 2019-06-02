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Внебрачная дочь князя Монако сыграла в сериале «Удивительная миссис Мейзел»

Жасмин Грейс Гримальди призналась, что съемки были «удивительными».

Внебрачная дочь князя Монако сыграла в сериале «Удивительная миссис Мейзел»
Дочь князя Монако закончила съемки в сериале «Удивительная миссис Мейзел». Жасмин Грейс Гримальди. Фото: instagram.com/jazmingrimaldi/

Внебрачная дочь главы Монако Альбера II Жасмин Грейс Гримальди снялась в новом сезоне сериала компании Amazon «Удивительная миссис Мейзел», где главную роль играет Рэйчел Броснахэн.

В портфолио обаятельной блондинки уже есть несколько небольших ролей, но участие в популярном телепроекте может стать новым этапом в ее карьере. Об этом она рассказала в соцсетях. «Занавес… Это было удивительно», — написала она об окончании работы в теле-шоу.

Хотя Жасмин не имеет права раскрывать, какая роль ей досталась, в интервью изданию Page Six она рассказала, что сниматься было здорово.

Напомним, что у матери Гримальди, Тамары Ротоло случился роман с главой княжества, когда она была в отпуске на Лазурном берегу в 1991 году. В то время она работала официанткой.

Сейчас Ротоло является агентом по торговле недвижимостью. Она растила дочь в Калифорнии. Жасмин впервые встретилась со своим отцом, когда ей было 11 лет.

Сейчас между ними прочные отношения. Князь Монако признал свое отцовство в 2006 году.

Гримальди также является внучкой голливудской дивы Грейс Келли, которая вышла замуж за отца Альбера II, князя Ренье.

Гримальди также опубликовала фото Келли и еще одной бабушки — Джин. «Снимаясь в сериале «Удивительная миссис Мейзел», где события разворачиваются в 1950-х, я не могла не предаться воспоминаниям и черпала вдохновение от своих прекрасных бабушек — Грейс и Джин. Скучаю и люблю вас обеих», — написала она.

Напомним, что Келли умерла за 10 лет до рождения Жасмин.

Отметим, что Гримальди пела в своих собственных кабаре-шоу. Она состоит в отношениях с певцом и композитором Яном Мелленкэмпом.


Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал о свадьбе принцессы Монако Шарлотты Казираги с сыном французской актрисы.

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Внебрачная дочь князя Монако сыграла в сериале «Удивительная миссис Мейзел»
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