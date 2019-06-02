«Женское счастье» Самбурской: актриса вырастила опасный цветок

Настасья Самбурская посвятила выходные домашним делам. Так, звезда «Универа» предстала перед поклонниками в перчатках, рассказав, что намерена пересадить цветок. Фото своего растения знаменитость опубликовала в Instagram.

«У меня есть зелень, а у тебя?», – пошутила Самбурская в комментарии к снимку.

Подписчики оживились, увидев популярное растение. Фолловеры опознали в нем замиокулькас, известный под названием «женское счастье» и «долларовое дерево». Поклонники принялись делиться советами по уходу за цветком. А некоторые рассказали, что растение может быть опасно, так как листья цветка иногда могут выделять ядовитые вещества. Фолловеры Самбурской также вспомнили о существовании старинного поверья: если растение зацветет, значит, девушка встретит вторую половину.

Напомним, ранее Самбурская побывала на съемках программы с Региной Тодоренко. В рамках интервью для YouTube-проекта «Пятница с Региной» актриса рассказала, что столкнулась с негативом в соцсетях и поначалу эмоционально на него реагировала. Настасья Самбурская отметила, что постепенно научилась контролировать свои чувства и не копить негатив. Звезда по-прежнему ведет соцсети, только не придает большего значения хейтерским высказываниям.