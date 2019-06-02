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Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Певица отдыхает на испанском курорте и делится живописными фотографиями с подписчиками.

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
Виктория Дайнеко / Global Look Press

Виктория Дайнеко — не только успешная певица и счастливая мать, но и обладательница стройной фигуры, которую она не стесняется демонстрировать на своей странице в соцсети Instagram.

Сейчас 32-летняя артистка отдыхает на испанском курорте Пальма-де-Майорка и по полной наслаждается жизнью. Также Дайнеко не забывает делиться живописными фотографиями с отпуска в своем Instagram.

На одной из последних фото Виктория предстала перед подписчиками в ярко-оранжевом купальнике на одно плечо.

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко — они считают, что ей срочно нужно поправляться.

Комментарии
Комментарии / www.instagram.com/victoriadaineko/

«Сочная и яркая», «Красивая очень», «Кушать!», «Приезжай в Тулу, мы тебя накормим», «Худенькая очень», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что 12 мая Виктории Дайнеко исполнилось 32 года. В этот день она решила побаловать своих поклонников и опубликовала снимок с полуобнаженной грудью. Как и бывает обычно в таких ситуациях, мнения подписчиков разделились.

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Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
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