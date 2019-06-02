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«Это бомба»: Светлана Лобода ради нового клипа стала брюнеткой

Певица резко сменила имидж, чтобы снять видео на песню «Пуля-дура».

«Это бомба»: Светлана Лобода ради нового клипа стала брюнеткой
Светлана Лобода. Фото: globallookpress.com

Светлана Лобода решилась на кардинальное преображение. Знаменитость стала брюнеткой ради съемок нового клипа на хит «Пуля-дура». Фотографию в новом образе певица опубликовала в Instagram. Звезда рассказала, что клип появится на Youtube через два дня. Певица продемонстрировала на снимке длинные ноги и стройную фигуру, которую прикрывало мини-платье в пайетках. В руке знаменитость держит пистолет. По всей видимости знаменитость не перекрасила волосы, а надела парик.

«4.06 – премьера клипа. Я готова, а вы?», – обратилась к подписчикам певица.

Подписчики в ответ заявили, что давно ждут клип. По их словам, творчество Светланы отличается от других ее коллег по сцене в лучшую сторону.

«Все, за что вы беретесь, обязательно будет бомбой», – написали фолловеры.

Накануне, Лобода поделилась с поклонниками редким снимком. На фото певица показала себя с беременным животом, вызвав восхищение Максима Галкина. Напомним у Светланы Лободы подрастают две дочери: 8-летняя Евангелина и годовалая Тильда.

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«Это бомба»: Светлана Лобода ради нового клипа стала брюнеткой
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