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Бейонсе примерила роскошный золотистый наряд в стиле диснеевской киноадаптации «Король Лев»

Певица с дочерью Блю Айви посетила тематическую вечеринку своей матери - дизайнера Тины Ноулз Лоусон.

Бейонсе примерила роскошный золотистый наряд в стиле диснеевской киноадаптации «Король Лев»
Бейонсе оделась в стиле диснеевского фильма «Король-лев». Фото: Global Look Press

Каждый год родители Бейонсе устраивают свой мини-бал костюмов под названием Wearable Art Gala. В этот раз тематическая вечеринка была приурочена к выходу «живой» экранизации диснеевского мультфильма «Король Лев», где певица озвучивает супругу Симбы Налу.

Мать певицы Тина Ноулз Лоусон является дизайнером и филантропом. В этот раз, кроме Бейонсе и Джей-Зи с Блю Айви, ее гостями стали певец Келли Роуланд и актер из сериала «Беверли Хиллз 90210» Ла Ла Энтони.

По словам организатора мини-бала, костюм для появления на Wearable Art Gala обязателен. Одним платьем с ожерельем отделаться нельзя — нужно прийти в чем-то маскарадном.

Стоит признать, что костюм Бейонсе превзошел все ожидания и ее мать наверняка осталась довольна. Певица подошла к вопросу творчески. Она надела золотистый комбинезон с длинным шлейфом в тон. Верх наряда украшала морда льва с гривой из перьев.

Довершили царственный образ свободно струящиеся по плечам волосы, крупные серьги-обручи и изящные золотистые босоножки на шпильке.

Что касается Блю Айви, то на маскарад она пришла в традиционном африканском костюме.

Напомним, что в прошлом году темой бала-маскарада был фильм «Черная пантера».

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DisneyбалБейонсеБлю АйвиКороль Левкостюмы
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Бейонсе примерила роскошный золотистый наряд в стиле диснеевской киноадаптации «Король Лев»
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