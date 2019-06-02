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Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

Пара несколько раз сходилась и расставалась, но в итоге все закончилось свадьбой.

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера
Дмитрий Рассам и Шарлотта Казираги / Global Look Press

Удивительная любовная история. Внучка Грейс Келли — Шарлотта Казираги — вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.

Пара несколько раз сходилась и расставалась. Весной прошлого года Казираги объявила о помолвке с Рассамом, а в октябре у них даже появился общий ребенок. Однако это не помешало внучке Грейс Келли расстаться с французским продюсером ближе к концу года.

Впрочем, от судьбы не убежишь, и долгожданная свадьба все-таки состоялась в субботу, 1 июня, в Монако. Официальную часть было решено провести в знаменитом Княжеском дворце. Там внучка Грейс Келли появилась в элегантном мини-платье от Yves Saint Laurent.

На закрытой вечеринке, которая состоялась на вилле возле средиземноморского побережья. Шарлотта сменила свой образ и появилась перед гостями в роскошном белом наряде, сделанным на заказ специально для нее модным домом Chanel.

Как пишет журнал People, на свадьбу Казираги также надела бриллиантовое колье своей знаменитой бабушки.

Фотографии с мероприятия уже появились в фанатских пабликах в Instagram, посвященных Шарлотте.

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Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера
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