Лаконичный крой: Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев

Звезда Spice Girls одела невест в белые брючные костюмы и платья простого кроя.

До недавнего времени Виктория Бекхэм шила свадебные платья только для близких подруг. Например, в платье дизайнера щеголяла на своей свадьбе актриса Ева Лонгрия. Но теперь все изменилось: звезда Spice Girls представила свою коллекцию свадебных нарядов.

Дизайнер предложила невестам нестандартное решение. Бекхэм создала белоснежные платья и брючные костюмы, которые отличаются от других дизайнерских идей лаконичным кроем. В линейке Виктории Бекхэм нет традиционных платьев-пачек, перьев и роскошных элементов.

Стоимость такого платья от Виктории Бекхэм составит более 2 тысяч фунтов.

Напомним, в конце апреля звезде исполнилось 45 лет. Свой день рождения она отметила пончиками в кафе в компании супруга Дэвида и четверых детей: 20-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 14-летнего Круза и 8-летней дочки Харпер.

Виктория Бекхэм ведет закрытый образ жизни и старается приглашать на семейные праздники только близких родственников и друзей.