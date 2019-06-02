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Лаконичный крой: Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев

Звезда Spice Girls одела невест в белые брючные костюмы и платья простого кроя.

Лаконичный крой: Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев
Виктория Бекхэм. Фото: globallookpress.com

До недавнего времени Виктория Бекхэм шила свадебные платья только для близких подруг. Например, в платье дизайнера щеголяла на своей свадьбе актриса Ева Лонгрия. Но теперь все изменилось: звезда Spice Girls представила свою коллекцию свадебных нарядов.

Дизайнер предложила невестам нестандартное решение. Бекхэм создала белоснежные платья и брючные костюмы, которые отличаются от других дизайнерских идей лаконичным кроем. В линейке Виктории Бекхэм нет традиционных платьев-пачек, перьев и роскошных элементов.

Стоимость такого платья от Виктории Бекхэм составит более 2 тысяч фунтов.

Напомним, в конце апреля звезде исполнилось 45 лет. Свой день рождения она отметила пончиками в кафе в компании супруга Дэвида и четверых детей: 20-летнего Бруклина, 16-летнего Ромео, 14-летнего Круза и 8-летней дочки Харпер.

Виктория Бекхэм ведет закрытый образ жизни и старается приглашать на семейные праздники только близких родственников и друзей.

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Лаконичный крой: Виктория Бекхэм выпустила коллекцию свадебных платьев
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