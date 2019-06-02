Экс-участник «Дома-2» Александр Задойнов задолжал почти 400 тысяч алиментов

Сейчас он нигде не работает, поэтому не может разрешить сложившуюся ситуацию.

Бывший участник проекта «Дом-2» Александр Задойнов не платит алименты. Дело дошло до того, что к нему наведались судебные приставы, которые пытались взыскать задолженность.

По сведениям издания «СтарХит», у него долги перед двумя бывшими женами. Одной он не выплатил 235 тысяч рублей, другой – 130 тысяч. О материальной поддержке дочерей бывший участник скандального проекта «не помнит» с прошлого года.

Более того, известно, что за нарушение закона Александра уже приговорили к наказанию – дали 40 часов обязательных работ. По словам Задойнова, информация, которая сейчас ходит по СМИ, не совсем соответствует действительности.

«Я могу вам сказать по поводу наказания — это было в том году еще. Сообщение СМИ исковеркано. А по поводу цифр не знаю. Со мной на днях связывались судебные приставы, мы вели разговор о том, что уладим эту проблему», — говорит Александр.

Задойнов сейчас нигде не работает, поэтому не может выплатить накопившиеся долги.

Напомним, у Александра есть две дочери – Настя и Саша. С второй девочкой связана непростая история. Александр долгое время не мог видеть младшую дочь. После продолжительного конфликта бывшая супруга Элина Камирен все-таки позволила ему встретиться с уже пятилетней Сашей.