НОВОСТИ

Бразильский футболист Неймар отрицает обвинения в изнасиловании в Париже

Отец звезды спорта утверждает, что его сын стал жертвой шантажа.

Бразильский футболист Неймар отрицает обвинения в изнасиловании в Париже
Неймара обвинили в изнасиловании. Фото: Global Look Press

Игроку в футбол Неймару предъявили обвинения в изнасиловании его соотечественницы в Париже в прошлом месяце. Об этом говорится в отчете полиции. В данный момент спортсмен находится в Бразилии, где готовится к Кубку Америки по футболу, который начинается с 15 июня.

Представители Неймара опубликовали сообщение от лица 27-летнего форварда на его веб сайте, в котором говорится, что он отрицает свою причастность к изнасилованию.

«Хотя он был удивлен этим известием, факты были известны игроку и его штату, так как несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства со стороны адвоката из Сан-Пауло, который заявил, что представляет интересы потерпевшей», — говорилось в заявлении.

Отец футболиста, который также является его агентом, отмел все обвинения. Он утверждает, что женщина пытается шантажировать его сына.

Документ, попавший в американское Информ-агентство Associated Press, гласил, что инцидент произошел 15 мая в 20:20 в фешенебельном парижском отеле Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. Некая женщина, не пожелавшая раскрывать свое имя, заявила, что познакомилась с Неймаром через Instagram.

Представитель футболиста Галло заказал для нее билеты на самолет и номер в отеле, куда Неймар явился пьяным, добавила она.

Неймар стал вести себя агрессивно и «силой вступил с ней в половые отношения», — говорится в полицейском отчете. Через два дня потерпевшая вернулась в Бразилию, сообщается в документе далее.

Представители Неймара рассказали, что адвокаты футболиста были незамедлительно проинформированы и все доказательства против обвинения будут оперативно переданы полиции, пишет Ibtimes.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что в изнасиловании обвинили Криштиану Роналду.

Вам может быть интересно:

Экс-подружка Роналду предложила свою помощь девушке, обвинившей футболиста в домогательствах Рональду дал прогноз об исходе его дела о домогательствах Еще двое женщин обвинили Роналду в домогательствах

Тэги:

Неймаробвинения в изнасиловании
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бразильский футболист Неймар отрицает обвинения в изнасиловании в Париже
Интересно?
Поделись с друзьями: