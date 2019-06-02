Бразильский футболист Неймар отрицает обвинения в изнасиловании в Париже

Отец звезды спорта утверждает, что его сын стал жертвой шантажа.

Игроку в футбол Неймару предъявили обвинения в изнасиловании его соотечественницы в Париже в прошлом месяце. Об этом говорится в отчете полиции. В данный момент спортсмен находится в Бразилии, где готовится к Кубку Америки по футболу, который начинается с 15 июня.

Представители Неймара опубликовали сообщение от лица 27-летнего форварда на его веб сайте, в котором говорится, что он отрицает свою причастность к изнасилованию.

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«Хотя он был удивлен этим известием, факты были известны игроку и его штату, так как несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства со стороны адвоката из Сан-Пауло, который заявил, что представляет интересы потерпевшей», — говорилось в заявлении.

Отец футболиста, который также является его агентом, отмел все обвинения. Он утверждает, что женщина пытается шантажировать его сына.

Документ, попавший в американское Информ-агентство Associated Press, гласил, что инцидент произошел 15 мая в 20:20 в фешенебельном парижском отеле Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. Некая женщина, не пожелавшая раскрывать свое имя, заявила, что познакомилась с Неймаром через Instagram.

Представитель футболиста Галло заказал для нее билеты на самолет и номер в отеле, куда Неймар явился пьяным, добавила она.

Неймар стал вести себя агрессивно и «силой вступил с ней в половые отношения», — говорится в полицейском отчете. Через два дня потерпевшая вернулась в Бразилию, сообщается в документе далее.

Представители Неймара рассказали, что адвокаты футболиста были незамедлительно проинформированы и все доказательства против обвинения будут оперативно переданы полиции, пишет Ibtimes.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что в изнасиловании обвинили Криштиану Роналду.