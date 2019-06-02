«Прямо, ровно и двумя ногами»: Дима Билан вспомнил о сложном переломе

Он, как и многие жители Москвы, решил в свободное время прогуляться.

В последние дни погода радует обилием солнца. Многие звезды решили выходные провести на открытом воздухе. На прогулку удалось выбраться и певцу Диме Билану. В своем блоге он тут же опубликовал снимок и поделился с подписчиками, что рад бродить по улицам, не думая о боли в ноге.

«Красота, когда наконец то можешь ходить прямо, ровно и двумя ногами» — написал в социальной сети российский исполнитель.

Так он намекнул на несчастный случай, который произошел с ним в феврале. Дима Билан на улице сломал ногу. Перелом был двойной, и исполнителю пришлось перенести операцию. После нескольких дней в больнице он старался восстановиться как можно быстрее и встать в буквальном смысле на ноги.

Нужно сказать, что в начале мая певец снова жаловался на здоровье. Дмитрий Билан говорил о большой эмоциональной нагрузке на шоу «Голос. Дети» и других проектах. Певец признался, что пропускает через себя все проблемы и переживания других людей, из-за чего жертвует в итоге своим здоровьем.