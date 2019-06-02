Крис Хемсворт назвал причину, мешающую ему сняться с Приянкой Чопрой в индийском кино

Крис Хемсворт не имеет ничего против того, чтобы его партнершей по площадке стала бывшая «Мисс мира» Приянка Чопра. Актер хотел бы сняться в Болливуде, если бы ему предложили хороший сценарий. Однако даже если бы он был, то существует одно маленькое «но».

Как известно, в индийском кино в конце фильма даже висящее на стене ружье может начать петь. Однако у Криса проблема — он не знает, как это делать.

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В интервью на вопрос, принял бы он предложение сняться в Болливуде, Хемсворт ответил: «Возможно, почему бы нет? Вот только певец из меня не очень».

Актера также спросили, хотел бы он, чтобы в главной роли с ним снялась Приянка Чопра. «Да, пришлите мне сценарий и я найду время», — ответил он.

Что же, услышав это сценаристы уже наверняка поспешили начать строчить сценарий для двух звезд мировой величины.

Сейчас Хемсворт занят в промо-компании своего грядущего фильма «Люди в черном», где вместе с ним играет Тесса Томпсон. В последние годы все картины с участием актера собирают внушительную кассу, напоминает Ibtimes.

Надо полагать, что исключением не станет и новая часть комедийно-фантастической франшизы и она будет не хуже той, где играли Томми Ли Джонс и Уилл Смит.

Релиз новых «Людей в черном» намечен в России на 12 июня.