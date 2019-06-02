Елена Захарова стала продавщицей мороженого в День защиты детей

1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. В России по этому случаю ежегодно устраивается множество различных тематических мероприятий, а в Москве одним из самых ярких стал традиционный День мороженого в ГУМе.

Организаторами мероприятия стал благотворительный фонд Егора Берова и Ксении Алферовой «Я есть!» совместно с детским ГУМом. Чтобы привлечь внимание к событию, ежегодно продавцами мороженого приглашают поработать звезд российского шоу-бизнеса. В этом году такими гостями стали Валерия и Иосифом Пригожиным, Андрей Малахов, Любовь Толкалина, а также Елена Захарова и многие другие.

На своей странице в соцсети 43-летняя актриса опубликовала несколько трогательных кадров с благотворительного мероприятия и поблагодарила организаторов.

«День защиты детей!! Вы — смысл и счастье нашей жизни!!! Как прекрасно было провести этот с @fond_yaest в @gum_ru продавая мороженое! Столько радости и счастья», — с восторгом написала Захарова на своей странице в Instagram.

Компанию актрисе составила ее коллега по «цеху» Анна Чурина.

В комментариях поклонники оценили поступок любимой артистки и поблагодарили ее за неравнодушие.

Напомним, что сама Елена Захарова сейчас воспитывает годовалую дочку. Имя отца ребенка она держит в секрете.