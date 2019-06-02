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Александр Буйнов похвастался успехами подросших внучек-двойняшек

Певец рассказал, что девочки занимаются айкидо.

Александр Буйнов похвастался успехами подросших внучек-двойняшек
Александр Буйнов. Фото: globallookpress.com

69-летний Александр Буйнов впервые за долгое время рассказал о своей семье. Певец обнародовал семейные снимки и поведал об увлечениях своих внуков. На фотографии Буйнов показал внуков от своей дочери Юлии – 14-летнего Сашу, 9-летних двойняшек Дашу и Соню.  Артист рассказал, что девочки занимаются в спортшколе и занимают призовые места.

«Дарья и Софья Буйновы стали обладателями оранжевых поясов по Айкидо! Сашка тоже сдал норматив по карате! Вы его легко найдете среди кадетов по наглой улыбке (весь в меня!) В группе у наших девчонок самые длинные волосы, очень красиво, и, собранные в хвост, не мешают борьбе», – рассказал Буйнов.

Певец рассказал, что после соревнований отвез внучек на рыбалку.

Напомним, в 2011 году Буйнов сообщил, что победил онкологическое заболевание. По его словам, он проходил лечение, не прерывая гастрольную деятельность.

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Александр Буйнов похвастался успехами подросших внучек-двойняшек
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