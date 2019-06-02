«Выдуманные новости:» Дональд Трамп оправдался за оскорбление Меган Маркл

Президент США уверяет, что ранее не высказывался негативно в адрес герцогини.

Накануне в зарубежных СМИ появилась информация, что Дональд Трамп резко отреагировал на слова супруги принца Гарри Меган Маркл. Известно, что герцогиня не поддерживает действующего президента США, считая, что он разрушает американское общество. Во время предвыборной кампании Маркл отдавала предпочтение другому кандидату – Хиллари Клинтон.

Недавно королевская семья планировала встретиться с Дональдом Трампом. Но Меган Маркл решила остаться, сказав, что должна ухаживать за малышом Арчи.

Узнав о таком отношении к себе, президент США резко отреагировал, назвав герцогиню Сассекскую «гадкой» (в ином переводе – «злобной»). Но, когда его заявление быстро разошлось по Сети и СМИ, Дональд Трамп тут же оправдался. Президент США в своем Twitter написал, что никогда не оскорблял Меган Маркл.

Он полагает, что издания выдумали эту новость, которая к жизни не имеет никакого отношения.

«Это все выдуманные новости фейковыми СМИ. Будут ли они извиняться? Не думаю!» — написал в блоге Трамп.

Как на это высказывание отреагировала сама Меган Маркл, пока неизвестно.