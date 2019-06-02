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Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом

Звезда фильма «Голодные игры» не стеснялась демонстрировать свое обручальное кольцо.

Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом
Дженнифер Лоуренс / Global Look Press

Объявившая этой весной о помолвке звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс пришла на вечеринку Veuve Clicquot Polo Classic в американском штате Нью-Джерси в нежном розовом платье Rosie Assoulin с глубоким вырезом.

Образ звезды на светском мероприятии дополнили необычные босоножки, а также обручальное кольцо, которое Лоуренс не стеснялась демонстрировать всем присутствующим.

Фотографии 28-летней актрисы с вечера Veuve Clicquot Polo Classic уже появились на фанатских страницах в соцсети Instagram. Пользователи отметили, что Лоуренс прекрасно выглядит и поздравили ее с будущей свадьбой.

Помимо нее на светском мероприятии в Нью-Джерси можно было увидеть и других знаменитостей. Например, Джулианну Мур, Эмили Ратаковски, Ники Хилтон и многих других.

Напомним, что в марте этого года стало известно, что голливудская актриса Дженнифер Лоуренс выходит замуж. Ее избранником стал известный галерист Кук Марони. Вплоть до объявления о помолвке пара старалась тщательно скрывать свои отношения от журналистов и общественности, чтобы избежать лишних сплетен и слухов.

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Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом
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