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Кирилл Серебренников зимой снимет фильм об автослесаре и авторе комиксов

В основу ленты ляжет книга Романа Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

Кирилл Серебренников зимой снимет фильм об автослесаре и авторе комиксов
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма зимой. Фото: Global Look Press

Кирилл Серебренников планирует приступить к съемкам нового фильма зимой. Проект получил название «Петровы в гриппе и вокруг него». В его основу легла одноименная книга Романа Сальникова, за которую писатель был удостоен двух наград — «Национальный бестселлер» и «НОС».

О том, что режиссер возьмется за новую картину, было объявлено в середине мая на фестивале в Каннах. Лента станет совместным детищем кинематографистов из трех стран — России, Франции и Швейцарии.

Серебренников объяснил, что проект стартует зимой, так как требуется зимняя натура. Постановщик отметил, что картина расскажет о человеке, который придумывает свою вселенную и о том, как его фантазии уживаются в реальном мире, передает РИА Новости.

О том, кто будет играть главные роли, пока точно неизвестно.

Напомним, что книга Сальникова повествует о нескольких днях автослесаря Петрова и его домочадцев, которые подхватывают грипп накануне Нового года. Сам Петров, кроме основной профессии, рисует комиксы. Его жена работает в библиотеке, а сын учится в младших классах.

Кроме этого в романе фигурируют такие персонажи, как сосед Петрова по даче Игорь Дмитриевич Артюхин, друг и одноклассник Сергей, являющийся начинающим писателем, а также Марина, которая играла роль Снегурочки, когда Петров-старший был маленький.

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Кирилл Серебренников зимой снимет фильм об автослесаре и авторе комиксов
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