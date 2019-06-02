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«Обнулился»: Гоша Рубчинский удалил все снимки одежды из Instagram

Дизайнер теперь публикует только виды московских улиц.

«Обнулился»: Гоша Рубчинский удалил все снимки одежды из Instagram
Гоша Рубчинский. Фото: instagram.com/gosharubchinskiy/

Российский дизайнер Георгий Рубчинский, более известный как Гоша Рубчинский, удалил из своего профиля в Instagram все снимки. Вместо них, дизайнер, специализирующийся на уличной одежде, сегодня опубликовал шесть фотографий московских улиц.

Поклонники дизайнера считают, что Рубчинский переживает не лучшие времена, поэтому решил больше не напоминать о своем творчестве. В апреле 2018 года дизайнер принял решение закрыть свой бренд и отменить показ.

В феврале этого года Рубчинский рассказал, что работает над новым проектом GR-Uniforma. По словам дизайнера, в него должны были войти книги, видео и музыка, которую он записывал в домашней студии.

Напомним, в 2016 году Рубчинский вошел в список 500 самых влиятельных людей мира моды по мнению сайта Business of Fashion. В декабре 2019 года ему предъявили обвинения в домогательствах. 16-летний Ян Силфверлинг заявил, что дизайнер просил его сфотографироваться в ванной и прислать снимок.

Рубчинский назвал эти данные неправдоподобными, пояснив, что «проводил кастинг» и снимки были нужны ему для работы.

Гоша Рубчинский долгое время дружил с Ренатой Литвиновой, они даже снимали совместный фильм. Однако сейчас Литвинова не общается с дизайнером и даже отписалась от него в соцсетях.

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«Обнулился»: Гоша Рубчинский удалил все снимки одежды из Instagram
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