«Все начиналось с «Жигулей»»: Джанабаева рассказала о своей первой машине

Певица призналась, что ее водительский стаж насчитывает уже более 17 лет.

Альбина Джанабаева призналась, что помимо пения и выступлений, еще одна ее страсть — это вождение. Ее стаж насчитывает 17 лет. А первым автомобилем артистки были простые «Жигули» 14-й модели с механической коробкой передач. Об этом 40-летняя певица рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

«17 лет водительского стажа… А все начиналось… с «Жигулей», 14-ой модели, с механической коробкой. Вот такая серьезная школа», — отметила Джанабаева.

По ее словам, есть мнение, что первый автомобиль должен быть таким, чтобы его было не жаль разбить. Альбина призналась, что именно из этих соображений у нее и появилась первая машина.

Вторым четырехколесным другом для Джанабаевой стала уже иномарка — Nissan Micra, рассказала певица и опубликовала кадры из фотосессии, на которой она позирует на фоне брутального Mercedes-Benz G 500 в нежном романтичном платье.

Кстати, для нового номера журнала Hello звезда устроила тест-драйв этого автомобиля.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Альбина Джанабаева пожаловалась на московскую жару и при этом пришла на радиоэфир в платье и сапогах-казаках. Многие поклонники тогда поинтересовались, не жарко ли ей в такой обуви.