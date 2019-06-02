Экс-подружка Джастина Бибера примерила образ Дейенерис Таргариен

Жгучая брюнетка Шантель Джеффрис поинтересовалась у поклонников, какой цвет волос ей больше идет к лицу.

Имя Шантель Джеффрис стало известно широкой публике после того, как в 2014 году она вместе с Джастином Бибером «зажигала» в Майами. Тогда, кстати, певец был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Хотя пара давно рассталась, 26-летняя жгучая брюнетка прочно заняла место в шоу-бизнесе. У нее появилось множество подписчиков в соцсетях, которые пристально следят за ее карьерой, в том числе не только в модельном, но и музыкальном бизнесе.

В Instgram Шантель часто дразнит поклонников смелыми образами.

Однако в этот раз она устроила между ними настоящий бой. Звезда опубликовала фото, где предстала в образе персонажа из «Игры престолов» Дейенерис Таргариен. На следующем снимке она позирует в бикини со своим натуральным цветом волос.

«Брюнетка или блондинка?», — задала она вопрос фанатам.

Пользователи разделились на два лагеря. Часть из них просили Джеффрис вернуть свои роскошные темные волосы. Другие же дружно проголосовали за образ «Матери драконов». Нашлись и те, кто посоветовал ей перекраситься в розово-золотистый цвет.

О том, какой в итоге образ выбрала красотка, пока неясно, так что остается лишь ждать новых снимков.

Напомним, что Джеффрис является диджеем и уже успела записать два хита — Better и Both Side. Она также ведет видеоблог о себе на своем YouTube-канале и, следуя примеру Кайли Дженнер и Ким Кардашян, недавно выпустила свою дебютную линейку одежды.