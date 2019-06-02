НОВОСТИ

Экс-подружка Джастина Бибера примерила образ Дейенерис Таргариен

Жгучая брюнетка Шантель Джеффрис поинтересовалась у поклонников, какой цвет волос ей больше идет к лицу.

Экс-подружка Джастина Бибера примерила образ Дейенерис Таргариен
Шантель Джеффрис примерила образ Дейенерис Таргариен. Фото: instagram.com/chantel.jeffries2/

Имя Шантель Джеффрис стало известно широкой публике после того, как в 2014 году она вместе с Джастином Бибером «зажигала» в Майами. Тогда, кстати, певец был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Хотя пара давно рассталась, 26-летняя жгучая брюнетка прочно заняла место в шоу-бизнесе. У нее появилось множество подписчиков в соцсетях, которые пристально следят за ее карьерой, в том числе не только в модельном, но и музыкальном бизнесе.

В Instgram Шантель часто дразнит поклонников смелыми образами.

Однако в этот раз она устроила между ними настоящий бой. Звезда опубликовала фото, где предстала в образе персонажа из «Игры престолов» Дейенерис Таргариен. На следующем снимке она позирует в бикини со своим натуральным цветом волос.

«Брюнетка или блондинка?», — задала она вопрос фанатам.

Пользователи разделились на два лагеря. Часть из них просили Джеффрис вернуть свои роскошные темные волосы. Другие же дружно проголосовали за образ «Матери драконов». Нашлись и те, кто посоветовал ей перекраситься в розово-золотистый цвет.

О том, какой в итоге образ выбрала красотка, пока неясно, так что остается лишь ждать новых снимков.

Напомним, что Джеффрис является диджеем и уже успела записать два хита — Better и Both Side. Она также ведет видеоблог о себе на своем YouTube-канале и, следуя примеру Кайли Дженнер и Ким Кардашян, недавно выпустила свою дебютную линейку одежды.

Вам может быть интересно:

«Мое сердце останется с ней»: Эмилия Кларк навсегда попрощалась с Дейенерис Метаморфозы Эмилии Кларк: все тренды осенних стрижек на голове Дейенерис Таргариен «Игра престолов» по-русски: Алексей Ягудин примерил доспехи Ланнистеров, а Антон Макарский - шубу Джона Сноу

Тэги:

"Игра Престолов"Дейенерис ТаргариенДжастин БиберШантель Джеффрис
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-подружка Джастина Бибера примерила образ Дейенерис Таргариен
Интересно?
Поделись с друзьями: