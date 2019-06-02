«Не срослось»: Алена Апина пробовалась на роль Миледи в «Трех мушкетерах»

Первый канал планирует снять продолжение культового фильма о мушкетерах. Об этом рассказала Алена Апина в Instagram. Звезда разместила видео со съемок, представ в образе леди Винтер. 54-летняя певица сообщила, что проходила пробы, но в итоге не будет сниматься в картине. Подробности проекта знаменитость решила не разглашать.

«Чудесные пробы! Жаль не срослось…» – написала Апина.

Подписчики звезды пришли в восторг от ролика.

«Апина – леди Винтер? Теперь я видел всё. Могу помирать спокойно»; «Во дела. А чего не срослось-то?»; «Лена, мне нравится твой образ миледи Винтер»; «Боже, Алена – это восхитительно! Это мой любимый персонаж! Я думал, что такую великую актрису никто не сможет повторить! Я в таком восторге. Не ожидал!», – прокомментировали видео фолловеры.

Напомним, фильм «д’Артаньян и три мушкетера» (1978) остается одним из самых любимых зрителями советских картин. В трехсерийной музыкальной ленте по роману А. Дюма снимались Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирницкий. Роль Миледи исполнила советская актриса Маргарита Терехова.