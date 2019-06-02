НОВОСТИ

«Не срослось»: Алена Апина пробовалась на роль Миледи в «Трех мушкетерах»

Певица рассказала, что репетировала для съемок на Первом канале.

«Не срослось»: Алена Апина пробовалась на роль Миледи в «Трех мушкетерах»
Алена Апина. Фото: globallookpress.com

Первый канал планирует снять продолжение культового фильма о мушкетерах. Об этом рассказала Алена Апина в Instagram. Звезда разместила видео со съемок, представ в образе леди Винтер. 54-летняя певица сообщила, что проходила пробы, но в итоге не будет сниматься в картине. Подробности проекта знаменитость решила не разглашать.

«Чудесные пробы! Жаль не срослось…» – написала Апина.

Подписчики звезды пришли в восторг от ролика.

«Апина – леди Винтер? Теперь я видел всё. Могу помирать спокойно»; «Во дела. А чего не срослось-то?»; «Лена, мне нравится твой образ миледи Винтер»; «Боже, Алена – это восхитительно! Это мой любимый персонаж! Я думал, что такую великую актрису никто не сможет повторить! Я в таком восторге. Не ожидал!», – прокомментировали видео фолловеры.

Напомним, фильм «д’Артаньян и три мушкетера» (1978) остается одним из самых любимых зрителями советских картин. В трехсерийной музыкальной ленте по роману А. Дюма снимались Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирницкий. Роль Миледи исполнила советская актриса Маргарита Терехова.

Вам может быть интересно:

Последний звонок: Алена Апина впервые за долгое время показала 17-летнюю дочь Алена Апина осталась к лету без работы Алена Апина сняла на видео, как горел самолет Sukhoi Superjet 100

Тэги:

Алена АпинаАлена Апина в роли МиледиАлена Апина пробы
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не срослось»: Алена Апина пробовалась на роль Миледи в «Трех мушкетерах»
Интересно?
Поделись с друзьями: